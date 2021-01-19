Макгрегор показал, как он отдыхает на яхте перед боем с Порье
15:08
Ирландец Конор Макгрегор перед боем против американца Дастина Порье на UFC 257 выложил в Instagram фото со своей яхты.
Боец заснят издалека, облокотившись на перила и с чашкой в руке.
Поединок Макгрегора и Порье состоится 23 января в Абу-Даби (24 января по московскому времени).
32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.
В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, ирландец победил нокаутом.
«РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире. Ранее стало известно, что российский экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов после этого поединка может принять решение о возвращении в спорт. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
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