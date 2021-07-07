Утром 11 июля в главном поединке UFC 264 в Лас-Вегасе пройдет бой в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Поединок рассчитан на пять раундов по пять минут.

Для бойцов этот бой станет третьим. Первый прошел осенью 2014-го на UFC 178 и завершился победой 32-летнего Макгрегора. Реванш состоялся в январе 2021-го на турнире UFC 257, тогда 32-летний Порье оказался сильнее соперника.

На счету Макгрегора в ММА 22 победы и пять поражений. У Порье — 27 побед, шесть поражений, один результат боя был признан несостоявшимся.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется в 7.30 — 8.00 мск. В прямом эфире бой покажет телеканал РЕН ТВ.

Конор Макгрегор — Дастин Порье: третий бой, где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит