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Конор Макгрегор — Дастин Порье: дата боя и время начала прямой трансляции

16:00
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Утром 11 июля в главном поединке UFC 264 в Лас-Вегасе пройдет бой в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Поединок рассчитан на пять раундов по пять минут.

Для бойцов этот бой станет третьим. Первый прошел осенью 2014-го на UFC 178 и завершился победой 32-летнего Макгрегора. Реванш состоялся в январе 2021-го на турнире UFC 257, тогда 32-летний Порье оказался сильнее соперника.

На счету Макгрегора в ММА 22 победы и пять поражений. У Порье — 27 побед, шесть поражений, один результат боя был признан несостоявшимся.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется в 7.30 — 8.00 мск. В прямом эфире бой покажет телеканал РЕН ТВ.

Конор Макгрегор — Дастин Порье: третий бой, где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит

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Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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