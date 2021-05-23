Макгрегор: «Осталось 7 недель до искупления»

Бывший-чемпион UFC в двух дивизионах в своем Instagram выложил фотографию с тренировочного лагеря, в котором он готовится к реваншу против .

«Осталось 7 недель до искупления», — подписал фотографию 32-летний ирландец.

Бой между Макгрегором и Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.