Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
ММА / UFC Бокс - Профессиональный Кудряшов - Романов Новости Статьи
Волков – Оверим
UFC 259 Ян - Стерлинг
Тайсон – Джонс
Бокс - Любительский
Поветкин - Уайт
Олимпиада
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Макгрегор: «Осталось 7 недель до искупления»

17:26
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Теги:

Бывший-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в своем Instagram выложил фотографию с тренировочного лагеря, в котором он готовится к реваншу против Дастина Порье.

«Осталось 7 недель до искупления», — подписал фотографию 32-летний ирландец.

Бой между Макгрегором и Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Читайте также

Ферстаппен увел женщину у Квята. Еще одно поражение Даниила?
Ушла из жизни заслуженная артистка России Нина Шацкая
Названа причина смерти вдовы Филатова актрисы Нины Шацкой
Скончалась актриса Нина Щацкая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд