Макгрегор: «Осталось 7 недель до искупления»
17:26
Бывший-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в своем Instagram выложил фотографию с тренировочного лагеря, в котором он готовится к реваншу против Дастина Порье.
«Осталось 7 недель до искупления», — подписал фотографию 32-летний ирландец.
Бой между Макгрегором и Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.
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