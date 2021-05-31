Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
ММА / UFC Бокс - Профессиональный Кудряшов - Романов Новости Статьи
Волков – Оверим
UFC 259 Ян - Стерлинг
Тайсон – Джонс
Бокс - Любительский
Поветкин - Уайт
Олимпиада
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Лобов объяснил, почему Макгрегор часто промахивался в бою с Порье

16:30
24 января. Абу-Даби. UFC 257. Дастин Порье — Конор Макгрегор. Фото Reuters
24 января. Абу-Даби. UFC 257. Дастин Порье — Конор Макгрегор. Фото Reuters
Теги:

Большое число спаррингов в боксерских перчатках стало причиной того, что Конор Макгрегор часто промахивался в бою с Дастином Порье в поединке, который состоялся в январе этого года. Такое мнение в беседе с «СЭ» высказал друг Макгрегора — российско-ирландский боец Артем Лобов.

Макгрегор проиграл нокаутом во втором раунде. Реванш состоится в ночь на 11 июля на турнире UFC 264. Это будет их третий поединок. В первом, который прошел в 2014 году, Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

— Ваш прогноз на его бой с Порье?

— Конор хорошо работает над ошибками, понимает, что и где нужно подправить и усилить. С учетом этого я думаю, что он должен взять третий бой с Порье. Да он и второй мог бы забрать, если бы поточнее работал. Он очень много промахивался. Обычно Конор работает четко, попадает, человека трясет, тот начинает зажиматься и отступать — на этом все и заканчивается. А тут — раз, два попал, но много промахнулся. Нужно подтянуть точность, и все будет нормально. Почему у него точности не было? Я считаю, потому, что он провел много спаррингов в боксерских перчатках, а в них промахнуться сложно. В них ты практически не промахиваешься. В маленьких ММА-перчатках нужна большая точность. Сейчас он поработает в ММА-перчатках, поправит точность, и все будет нормально. Нокаутирует Порье в их третьем бою.

— В общем, тренировался бы Конор с Артемом Лобовым перед вторым боем — все было бы нормально?

— Не знаю. Я, со своей стороны, всегда стараюсь помочь по-максимуму. В этот раз не получилось, но мы все исправим, и он заберет третий бой.

(Илья Андреев)

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Читайте также

Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Россия — Швеция: прогноз Каменского на матч ЧМ-2021 по хоккею
Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд