Лобов объяснил, почему Макгрегор часто промахивался в бою с Порье

Большое число спаррингов в боксерских перчатках стало причиной того, что Конор Макгрегор часто промахивался в бою с Дастином Порье в поединке, который состоялся в январе этого года. Такое мнение в беседе с «СЭ» высказал друг Макгрегора — российско-ирландский боец Артем Лобов.

Макгрегор проиграл нокаутом во втором раунде. Реванш состоится в ночь на 11 июля на турнире UFC 264. Это будет их третий поединок. В первом, который прошел в 2014 году, Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

— Ваш прогноз на его бой с Порье?

— Конор хорошо работает над ошибками, понимает, что и где нужно подправить и усилить. С учетом этого я думаю, что он должен взять третий бой с Порье. Да он и второй мог бы забрать, если бы поточнее работал. Он очень много промахивался. Обычно Конор работает четко, попадает, человека трясет, тот начинает зажиматься и отступать — на этом все и заканчивается. А тут — раз, два попал, но много промахнулся. Нужно подтянуть точность, и все будет нормально. Почему у него точности не было? Я считаю, потому, что он провел много спаррингов в боксерских перчатках, а в них промахнуться сложно. В них ты практически не промахиваешься. В маленьких ММА-перчатках нужна большая точность. Сейчас он поработает в ММА-перчатках, поправит точность, и все будет нормально. Нокаутирует Порье в их третьем бою.

— В общем, тренировался бы Конор с Артемом Лобовым перед вторым боем — все было бы нормально?

— Не знаю. Я, со своей стороны, всегда стараюсь помочь по-максимуму. В этот раз не получилось, но мы все исправим, и он заберет третий бой.

(Илья Андреев)