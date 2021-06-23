Томпсон: «Конор должен двигаться, как каратист, если хочет одержать победу над Порье»

Бывший претендент UFC в полусреднем весе американец Стивен Томпсон считает, что для победы над Дастином Порье Конору Макгрегору следует вернуться к своим истокам.

«Я думаю, если кто-то из бойцов должен идти на перемены, то это, безусловно, Конор, — сказал Томпсон в интервью Submission Radio. — Я имею в виду, что Дастин Порье практически всегда дерется в одном и том же стиле. У него отличный бокс, великолепный тайминг, достаточно стойкий, любит обмениваться ударами, и очень умен. Я думаю, что он [Макгрегор] что-то упустил в своем последнем бою. Я думаю, что он уделял слишком много внимания боксу. Мы не увидели тех движений, которые мы замечали раньше. Например, когда он дрался с Жозе Альдо, именно подвижность помогла одержать ему победу. В последнем бою он пропустил множество ударов по нижней части ноги, и это стало причиной поражения. Так что он должен двигаться, как каратист».

«Если он хочет победить, то ему необходимо вновь сесть на свой велосипед, быстро сокращать и разрывать дистанцию, менять стойки, — считает Томпсон. — Ему следует вытягивать Дастина Порье на себя за счет движений. Конор — прекрасный контрпанчер. Так что он должен вернуться к своим передвижениям. Только тогда Конор сможет победить».

Конор проведет трилогию против Порье на турнире UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. В со-главном событии вечера Томпсон встретится с Гилбертом Бернсом. Вероятно, что в случае победы Стивен станет следующим претендентом на пояс.