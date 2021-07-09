Конор Макгрегор: «Порье — фальшивый говнюк!»
13:23
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заметил противоречие в словах американского бойца Дастина Порье в преддверии их трилогии на турнире UFC 264.
На вопрос, который журналист задал Порье, о том, окажется ли победа в предстоящем бою ценнее, чем завоевание временного пояса UFC в бою с Максом Холлоуэем, ирландец вмешался и ответил следующее:
«Не надо противоречить самому себе! В прошлый раз ты говорил, что титул UFC значит для тебя все, однако ты предпочел более выгодный бой. Ты — фальшивый говнюк!» — сказал Макгрегор на пресс-конференции.
Бой Макгрегор — Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Бойцы возглавят кард UFC 264.
Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское).
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