Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой-реванш — поединок ирландского и американского бойцов в легком весе станет главным событием турнира UFC 257.

Вечер единоборств пройдет в ОАЭ в ночь на воскресенье, 24 января, по московскому времени. Турнир примет «Бойцовский остров» — арена около Абу-Даби на острове Яс.

Бои раннего предварительного карда стартуют в 2.15 24 января (мск), предварительного карда — 4.00, а основного карда — в 6.00.

Главный бой UFC 257 между Макгрегором и Порье начнется ориентировочно в промежутке между 8.00 и 8.30 24 января по московскому времени.

Со-главное событие турнира — еще один поединок в легком весе, в октагон выйдут австралиец Дэн Хукер и американец Майкл Чендлер.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.

Дастин Порье — Конор Макгрегор.

32-летний Макгрегор имеет рекорд 22-4, ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

32-летний Порье (также фамилия бойца пишется как Пуарье) имеет рекорд 26-6, еще один поединок был признан несостоявшимся, американец был временным чемпионом в легком весе.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года и за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Порье в 2020-м тоже получил один бой — 27 июня он единогласным решением судей в зрелищном поединке победил Дэна Хукера.

Конор и Дастин провели первый бой друг с другом 27 сентября 2014 года, тогда ирландец победил нокаутом в первом раунде. У обоих есть поражения от чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Макгрегор проиграл россиянину 6 октября 2018 года, вернувшись в UFC после простоя и потери поясов и сдавшись в четвертом раунде после болевого приема на челюсть. Порье уступил дагестанскому чемпиону 7 сентября 2019-го, сдавшись в третьем раунде после удушающего приема на шею.

Чемпионский пояс UFC в легком весе на данный момент принадлежит Хабибу. Дагестанский Орел объявил о решении завершить карьеру в октябре после боя с Джастином Гэтжи — это была третья защита титула, рекорд остановился на отметке 29-0 (13-0 в UFC). При этом на предыдущей неделе россиянин провел переговоры с главой американского промоушена Даной Уайтой, который озвучил прессе слова бойца: если кто-то из участников главных боев UFC 257 впечатлит его, он подумает о возвращении.

Турнир UFC 257. Полный кард

24 января, воскресенье (время московское)

Основной кард (старт — в 6.00)

Легкий вес. Дастин Порье (США, 26-6) — Конор Макгрегор (Ирландия, 22-4)

Легкий вес. Дэн Хукер (Австралия, 20-9) — Майкл Чендлер (США, 21-5)

Наилегчайший вес (женщины). Джессика Ай (15-8) — Джоанн Калдервуд (14-5)

Легкий вес. Мэтт Фревола (США, 8-1-1) — Оттман Азейтар (Марокко, 13-0)

Минимальный вес (женщины). Марина Родригес (Бразилия, 12-1-2) — Аманда Рибас (Бразилия, 10-1)

Предварительный кард (старт — в 4.00)

Легкий вес. Арман Царукян (Армения/Россия, 15-2) — Насрат Хакпараст (Германия, 12-3)

Средний вес. Брэд Таварес (США, 17-7) — Антонио Карлос Джуниор (Бразилия, 11-4)

Легчайший вес (женщины). Джулиана Пенья (США, 10-4) — Сара Макмэнн (США, 12-5)

Полутяжелый вес. Халил Роунтри (США, 9-4) — Марчин Прахне (Польша, 13-5)

Ранний предварительный кард (старт — 2.15)

Средний вес. Эндрю Санчес (США, 13-5) — Махмуд Мурадов (Узбекистан, 24-6)

Промежуточный вес. Мовсар Евлоев (Россия, 13-0) — Ник Ленц (США, 30-11-2)

Наилегчайший вес. Амир Албази (Швеция, 13-1) — Жалгас Жумагулов (Казахстан, 13-4)

Смотреть весь турнир онлайн можно платно с помощью UFC Fight Pass, а также на UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор. Прямая трансляция главных боев — на РЕН ТВ.