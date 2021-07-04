Порье дал совет Макгрегору на их предстоящий бой

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье поделился ожиданиями о предстоящем бое против экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Я знаю, что Макгрегор будет пытаться блокировать калф-кики (удар по икроножной мышце — прим. «СЭ») , если я буду наносить их. Зная, какой он боец, зная его понимание этой игры, конечно, этому можно научиться. Но я, возможно, и не буду бить эти удары, так как ожидаю защиты от них. Еще, мне кажется, что он будет их проводить Если честно, я больше работаю над тем, чтобы контратаковать калф-кики, а не бить их», — сказал Дастин Порье в интервью ESPN.

Также боец дал Макгрегору совет на бой против него:

«Думаю, он будет более агрессивен, попытается не затягивать бой, потому что во втором поединке он понял, что я хорош. Я бы на его месте пытался как можно раньше пробить меня и не дать мне поймать свой ритм, потому что если поединок начнет расцветать и перейдет во второй и более раунды, то нам будет больно, мы будем пахать, работать в ритме, и я выиграю этот бой 10 раз из 10», — отметил американец.

Противостояние Макгрегор — Порье состоится 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.