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UFC 264: результаты раннего предварительного карда

03:10
11 июля. UFC 264. Брэд Таварес (США) — Омари Ахмедов (Россия). Фото Twitter
11 июля. UFC 264. Брэд Таварес (США) — Омари Ахмедов (Россия). Фото Twitter
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На турнире UFC 264, который проходит в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США), завершился ранний предварительный кард.

Наилегчайший вес. Жалгас Жумагулов (Казахстан) — Джером Ривера (США): победа Жумагулова сабмишеном (1-й раунд, 2:02);

Средний вес. Омари Ахмедов (Россия) — Брэд Таварес (США): победа Тавареса раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес (женщины). Дженнифер Майя (Бразилия) — Джессика Ай (США): победа Майи общим решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Главным событием UFC 264 станет третий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит

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Сергей Разин все материалы автора

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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