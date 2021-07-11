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Бой О'Мэлли — Моутиньо признан лучшим на UFC 264

09:00
Шон О&#039;Мэлли — Крис Моутиньо. Фото Twitter
Шон О&amp;#039;Мэлли — Крис Моутиньо. Фото Twitter
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Американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли победил соотечественника Криса Моутиньо техническим нокаутом в третьем раунде боя главного карда UFC 264. Этот бой был признан лучшим поединком вечера. Таким образом, оба бойца получат бонусы в размере 75 тысяч долларов.

В конце марта на UFC 260 О'Мэлли нокаутировал бразильца Томаса Алмейду в третьем раунде. В августе прошлого года Шон уступил Марлону Вере техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, на его счету 13 побед и одно поражение.

В своем последнем бою, который состоялся в мае на турнире CFFC 96, Моутиньо задушил Эндрю Саласа ручным треугольником в третьем раунде. В его активе девять побед и четыре поражения.

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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