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Сегодня, 10:00

Гончаров: «Хочу бой с Нганну, его соперники становятся миллионерами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров выразил сожаление, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну не горит желание провести бой с ним.

«Есть ли такой боец в ММА, с которым я возможно когда-то соперничал? Фрэнсис Нганну, потому что он не говорит обо мне. (Смеется.) А я хочу бой с ним. Мы знаем, что тот, кто с ним дерется, становится долларовым миллионером. Конечно, я шучу. Таких персонажей нет. Сплю спокойно и кошмары такого формата мне не снятся», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

37-летний Гончаров имеет в своем активе 20 побед и три поражения. Он был чемпионом лиги WFCA, а затем выиграл пояс ACA. Уступив титул в 2020 году, он вновь его выиграл в 2023-м.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Евгений Гончаров
Франсис Нганну
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