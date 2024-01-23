Гончаров: «Хочу бой с Нганну, его соперники становятся миллионерами»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров выразил сожаление, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну не горит желание провести бой с ним.

«Есть ли такой боец в ММА, с которым я возможно когда-то соперничал? Фрэнсис Нганну, потому что он не говорит обо мне. (Смеется.) А я хочу бой с ним. Мы знаем, что тот, кто с ним дерется, становится долларовым миллионером. Конечно, я шучу. Таких персонажей нет. Сплю спокойно и кошмары такого формата мне не снятся», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

37-летний Гончаров имеет в своем активе 20 побед и три поражения. Он был чемпионом лиги WFCA, а затем выиграл пояс ACA. Уступив титул в 2020 году, он вновь его выиграл в 2023-м.