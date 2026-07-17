Магомедов — Гасанов: началась прямая трансляция боя АСА

Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов проведут бой 17 июля в Алма-Ате

Началась прямая трансляция турнира АСА 205, главным событием которого станет титульный поединок между россиянами Муслимом Магомедовым и Эльмаром Гасановым.

ММА ACA: Магомедов — Гасанов

Магомедов и Гасанов проведут бой в полутяжелой весовой категории. Вечер смешанных единоборств проходит 17 июля во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы (Казахстан). Действующий чемпион АСА Магомедов будет защищать пояс организации.

Где смотреть бой Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов на АСА 205

В России турнир АСА 205 показывает официальный сайт телеканала «Матч ТВ». Прямая онлайн-трансляция началась в 15.15 по московскому времени.

Полный турнир также можно посмотреть на официальном сайте АСА. Для доступа к эфиру необходимо приобрести трансляцию.

Отслеживать результаты боя Магомедов — Гасанов и остальных поединков можно в матч-центре ММА и разделе АСА нашего сайта.

Статистика перед боем Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов на АСА 205

Магомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА. На счету действующего чемпиона 16 побед: 7 нокаутами, 2 приемами и 7 решениями судей. В предыдущем поединке он нокаутировал Адлана Ибрагимова в третьем раунде.

Гасанов одержал 12 побед, потерпел 1 поражение, еще один его бой завершился вничью. Претендент выиграл 3 поединка нокаутом, 1 — приемом и 8 — решениями судей. В предыдущем выступлении он победил Фаридуна Одилова решением судей.

Главный поединок пройдет ближе к завершению турнира и начнется около 23.00 мск.