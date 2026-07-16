Магомедов, Гасанов, Сильва и Ондар успешно прошли взвешивание перед турниром ACA 205 в Алма-Ате

Российский чемпион Муслим Магомедов и его соперник Эльмар Гасанов успешно уложились в лимит категории на процедуре взвешивания перед титульным поединком на турнире ACA 205 в Алма-Ате.

Магомедов показал вес 93,35 кг, а Гасанов — 93,05 кг. В со-главном бою турнира встретятся чемпион Жосиэль Сильва из Бразилии и претендент Ренат Ондар из РФ. Они оба уложились в лимит легчайшей весовой категории. Бразилец показал на весах 61,15 кг, а россиянин — 61,65 кг.

Единственным бойцом основного карда, который не сумел уложиться в рамки своей категории, стал казахстанский боец Артем Резников (73,25 кг). Его оппонент, россиянин Заур Гаджиев показал на весах 70,90 кг. Поединок признан в силе, однако к казахстанскому бойцу будут применены штрафные санкции в соответствии с регламентом лиги.

Турнир пройдет 17 июля во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Казахстан.