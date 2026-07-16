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16 июля, 17:30

Саламу Абдурахманов — Кайо Битенкурт: где смотреть трансляцию боя АСА

Саламу Абдурахманов и Кайо Битенкурт сразятся на турнире ACA 205
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Саламу Абдурахманов из России и Кайо Битенкурт из Бразилии сразятся в бою предварительного карда турнира ACA 205 в пятницу, 17 июля. Поединок будет проходить во дворце спорта имени Балуана Шолака, ориентировочное время начала — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире бой покажет канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Следить за результатами поединков турнира АСА 205 можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

Абдурахманов провел 20 боев в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 17 побед и потерпев 3 поражения. У Битенкурта в профессиональном рекорде 18 побед и 10 поражений. В предыдущем поединке Абдурахманов победил Леонардо Силву, а Битенкурт — Артема Душенко.

АСА: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков доступны в разделе нашего сайта

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