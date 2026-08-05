Иранец Алиакбари: «После боя в России мою американскую визу аннулировали, но мне плевать»

Экс-чемпион мира по греко-римской борьбе иранец Амир Алиакбари рассказал, как лишился визы США из-за поединка в России.

«Мне не нужны ни UFC, ни PFL. Я хочу завершить свою спортивную карьеру именно в ACA, потому что очень люблю эту организацию. Несмотря на то, что у меня была американская виза, после боя в России ее аннулировали, но для меня это не имеет значения. В Иране у меня никаких проблем не возникло, однако в других странах я столкнулся с определенными ограничениями», — приводит слова Алиакбари пресс-служба ACA.

15 августа Алиакбари проведет титульный бой в тяжелом весе с действующим чемпионом россиянином Алиханом Вахаевым. Поединок станет главным событием турнира ACA 206 и пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.