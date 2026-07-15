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Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов: когда бой ACA

Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов проведут бой на турнире АСА 17 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов проведут титульный бой в полутяжелом весе в главном событии турнира ACA 205. Вечер смешанных единоборств состоится в пятницу, 17 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы (Казахстан). Магомедов будет защищать чемпионский пояс лиги.

ММА ACA: Магомедов — Гасанов

Дата и время боя Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов на ACA 205

Турнир начнется в 17.00 по времени Алматы и в 15.00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 16.00 мск. Бой Магомедова и Гасанова завершит программу вечера и ожидается около 22.00 мск. Точное время выхода спортсменов в клетку будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

31-летний Магомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА: на его счету 16 побед, в том числе 7 нокаутами, 2 приемами и 7 решениями судей. В предыдущем поединке чемпион победил Адлана Ибрагимова нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 197 в декабре 2025 года.

30-летний Гасанов одержал 12 побед, потерпел 1 поражение и один бой завершил вничью. Последние пять поединков претендент выиграл. В декабре 2025 года он победил Фаридуна Одилова решением судей.

Онлайн-трансляцию турнира ACA 205 можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец». Начало эфира — в 14.55 по московскому времени. С 19.30 мск турнир также покажет телеканал «Матч ТВ», а ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Также смотреть ACA 205 в прямом эфире можно на официальном сайте лиги ACA.

Результат боя Магомедов — Гасанов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе ACA нашего сайта.

ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео.

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Муслим Магомедов
Эльмар Гасанов
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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