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Саламу Абдурахманов — Кайо Битенкурт: дата и время боя ACA, где смотреть трансляцию

Саламу Абдурахманов и Кайо Битенкурт встретятся на турнире ACA 205
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Саламу Абдурахманов из России и Кайо Битенкурт из Бразилии встретятся в поединке предварительного карда турнира ACA 205 в пятницу, 17 июля. Бой будет проходить во дворце спорта имени Балуана Шолака, ориентировочное время начала — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажет канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Следить за результатами боев турнира АСА 205 можно в матч-центре на нашем сайте.

Абдурахманов провел 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 17 побед и потерпев 3 поражения. У Битенкурта на профессиональном уровне 18 побед и 10 поражений. В предыдущем поединке Абдурахманов победил Леонардо Силву, а Битенкурт — Артема Душенко.

АСА: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков доступны в разделе нашего сайта

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