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Джосиел Силва — Ренат Ондар: прямая трансляция боя АСА

Джосиел Силва и Ренат Ондар проведут бой 17 июля в Алма-Ате
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ренат Ондар.
Фото Соцсети

Бразилец Джосиел Силва и россиянин Ренат Ондар проведут бой за титул чемпиона АСА в легчайшем весе на турнире АСА 205. Поединок станет со-главным событием вечера смешанных единоборств, который пройдет в пятницу, 17 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы (Казахстан). Начало — около 22.30 по московскому времени.

ММА ACA: Силва — Ондар

Прямую трансляцию боя Силва — Ондар и других поединков турнира АСА 205 можно смотреть на официальном сайте телеканала «Матч ТВ». Начало онлайн-эфира — в 15.15 по московскому времени.

Полная платная трансляция турнира также доступна на официальной платформе АСА.

35-летний Силва является действующим чемпионом АСА в легчайшем весе. Бразилец одержал 23 победы и потерпел 7 поражений. На его счету 12 побед нокаутом, 2 — приемами и 8 — решениями судей. В предыдущем завершенном поединке Силва нокаутировал Олега Борисова во втором раунде.

31-летний Ондар занимает второе место в рейтинге легчайшего дивизиона АСА. Россиянин выиграл 16 боев при 4 поражениях: 5 побед одержал нокаутом и 11 — решениями судей. В предыдущем выступлении Ондар победил Осимхона Рахмонова решением судей.

Результат боя Силва — Ондар и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе АСА нашего сайта.

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Джосиел Силва
Ренат Ондар
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