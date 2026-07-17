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Сегодня, 18:30

Саламу Абдурахманов — Кайо Битенкурт: прямая трансляция боя АСА

Саламу Абдурахманов и Кайо Битенкурт проведут бой 17 июля в Алма-Ате
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Россиянин Саламу Абдурахманов и бразилец Кайо Битенкурт проведут бой в полутяжелой весовой категории на турнире АСА 205. Поединок предварительного карда пройдет в пятницу, 17 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы (Казахстан). Ориентировочное время начала — 17.30 по московскому времени.

ММА ACA: Абдурахманов — Битенкурт

Прямую трансляцию боя Абдурахманов — Битенкурт и других поединков турнира АСА 205 можно смотреть на официальном сайте телеканала «Матч ТВ». Начало онлайн-эфира — в 15.15 мск.

Платная трансляция всего турнира также доступна на официальной платформе АСА. Зрителям предлагаются русская и английская звуковые дорожки, качество 1080 HD, возможность перематывать эфир и доступ к записи в течение 30 дней.

33-летний Абдурахманов одержал 18 побед и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. Россиянин выиграл 3 боя нокаутом, 7 — приемами и 8 — решениями судей. В предыдущем поединке он победил Леонардо Силву удушающим приемом в третьем раунде. Абдурахманов занимает четвертое место в рейтинге полутяжелого дивизиона АСА.

35-летний Битенкурт выиграл 18 боев при 10 поражениях. Бразилец одержал 14 побед нокаутом и 4 — приемами. В предыдущем выступлении он победил Артема Душенко приемом в первом раунде на турнире АСА 202. Битенкурт занимает 13-е место в рейтинге полутяжелого веса.

Результат боя Абдурахманов — Битенкурт и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе АСА нашего сайта.

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Кайо Битенкурт
Саламу Абдурахманов
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