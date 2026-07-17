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АСА 205 Магомедов — Гасанов: прямая трансляция турнира, где смотреть, время начала всех боев карда

Поединок Магомедов — Гасанов возглавит кард турнира ACA 205
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам АСА 205 проходит в пятницу, 17 июля. Событие проводится во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате (Казахстан), начало — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир показывают канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 по московскому времени трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ». Ретранслируют федеральный эфир онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko. Бои будут начинаться с интервалом примерно в 20-30 минут.

Кард боев ACA 205

Главный кард

  • Муслим Магомедов (16-0-0) — Эльмар Гасанов (12-1-1)
  • Жозиель Силва (23-7-0) — Ренат Ондар (16-4-0)
  • Артем Резников (26-11-0) — Заур Гаджиев (13-5-0)
  • Рене Пессоа (26-12-0) — Даурен Ермеков (17-7-0)
  • Виталий Бигдаш (14-4-0) — Асылжан Бакытжанулы (18-7-0)

Предварительный кард

  • Саламу Абдурахманов (18-3-0) — Кайо Биттенкурт (18-10-0)
  • Абдул-Рахман Джанаев (20-5-0) — Эдил Эсенгулов (25-6-0)
  • Багдос Олжабай (17-5-0) — Шамиль Басаев (7-0-0)
  • Мехди Байдулаев (19-2-0) — Гаджимурад Алиев (10-0-0)
  • Мансур Хатуев (16-6-0) — Герман Барсегян (9-5-1)
  • Серик Разгалиев (12-3-0) — Виктор Азатян (12-6-0)
  • Халид Сатуев (13-1-0) — Элиас Сильверио (22-12-1)
  • Жасулан Акимжанов (11-4-0) — Ахмед Гакиев (11-4-0)
  • Ерасыл Шукатаев (13-5-0) — Магомед Сардалов (10-2-0)
  • Нурбек Абдыкадыров (7-3-0) — Турпал Гедиев (7-0-0)

Следить за результатами боев турнира АСА 205 можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

АСА: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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