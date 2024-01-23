Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 11:13

Штырков поддержал Хасиева в его стремлении принимать жесткие решения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец полутяжелого веса, выступающий в лиге RCC, Иван Штырков поддержал основателя лига АСА Майрбека Хасиева в его стремлении принимать жесткие решения и вмешиваться в происходящее в лиге.

«Мне безумно симпатизирует, как себя ведет глава лиги АСА Майрбек Хасиев. Где-то нужно встать, выйти в клетку и сказать: «Ребята, вы что за дураков нас держите?» Это жесткий вид спорта, в котором участвуют настоящие мужчины, и лигу должен держать в кулаке настоящий мужик с характером. Мы порой слишком стараемся угодить всем, а руководитель иногда должен принимать жесткие решения. Речь же не о каждом бое идет, а в прецедентные моменты глава лиги должен брать на себя ответственность. В этом нет ничего страшного и предосудительного, тем более, когда для этого есть основания. Если сама лига захочет, никто не помешает ей поменять решение судей. Изменение результата этого боя не стало прецедентом и поводом, чтобы все это делали постоянно. Такое слишком редко происходит, но иногда нужно показывать характер и брать ответственность на себя», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Бой 1/4 финала Гран-при в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым на турнире АСА 141 в Сочи был признан несостоявшимся из-за нехватки активности бойцов. Майрбек Хасиев вошел в клетку перед пятым раундом и остановил поединок. Ранее в 2017 году Хасиев также изменял результаты поединков на несостовшиеся, когда был не согласен с судейским решеним.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-ismailovu-budet-tyazhelee-v-boyu-chem-tokovu-326719/
Иван Штырков
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков впервые за 8 матчей в НХЛ
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаров: «Хочу бой с Нганну, его соперники становятся миллионерами»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости