АСА 205 Магомедов — Гасанов: во сколько начнется турнир по смешанным единоборствам

Турнир по смешанным единоборствам АСА 205 пройдет в пятницу, 17 июля. Событие состоится во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате (Казахстан), начало — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.30 по московскому времени трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ». Ретранслируют федеральный эфир онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Следить за результатами боев турнира АСА 205 можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

В главном поединке турнира встретятся россияне Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов. Магомедов провел 16 боев в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу в каждом из них. В профессиональном рекорде Гасанова 12 побед и 1 поражение.

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