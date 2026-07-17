Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов: прямая трансляция боя АСА

Россияне Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов проведут титульный бой в полутяжелом весе в главном событии турнира АСА 205. Вечер смешанных единоборств пройдет в пятницу, 17 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате (Казахстан). Магомедов будет защищать чемпионский пояс лиги. Главный бой ожидается после 21.30 по московскому времени.

ММА ACA: Магомедов — Гасанов

Прямую трансляцию турнира АСА 205 можно смотреть на сайте телеканала «Матч ТВ». Онлайн-эфир начнется в 15.15 мск, а трансляция главных поединков на телеканале «Матч ТВ» — в 19.00. Эфир всего турнира также доступен на официальном сайте АСА.

31-летний Магомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА. На счету действующего чемпиона АСА 16 побед: 7 — нокаутами, 2 — приемами и 7 — решениями судей. В предыдущем поединке россиянин нокаутировал Адлана Ибрагимова и вернул себе чемпионский титул в полутяжелом весе.

30-летний Гасанов одержал 12 побед, потерпел 1 поражение и 1 бой завершил вничью. 3 поединка он выиграл нокаутом, 1 — приемом и 8 — решениями судей. В последнем выступлении Гасанов победил Фаридуна Одилова единогласным решением. Претендент занимает второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона АСА.

Результат боя Магомедов — Гасанов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе АСА нашего сайта.