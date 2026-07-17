Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов: прямая трансляция боя АСА

Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов проведут бой 17 июля в Алма-Ате
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Муслим Магомедов.
Фото Соцсети

Россияне Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов проведут титульный бой в полутяжелом весе в главном событии турнира АСА 205. Вечер смешанных единоборств пройдет в пятницу, 17 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате (Казахстан). Магомедов будет защищать чемпионский пояс лиги. Главный бой ожидается после 21.30 по московскому времени.

ММА ACA: Магомедов — Гасанов

Прямую трансляцию турнира АСА 205 можно смотреть на сайте телеканала «Матч ТВ». Онлайн-эфир начнется в 15.15 мск, а трансляция главных поединков на телеканале «Матч ТВ» — в 19.00. Эфир всего турнира также доступен на официальном сайте АСА.

31-летний Магомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА. На счету действующего чемпиона АСА 16 побед: 7 — нокаутами, 2 — приемами и 7 — решениями судей. В предыдущем поединке россиянин нокаутировал Адлана Ибрагимова и вернул себе чемпионский титул в полутяжелом весе.

30-летний Гасанов одержал 12 побед, потерпел 1 поражение и 1 бой завершил вничью. 3 поединка он выиграл нокаутом, 1 — приемом и 8 — решениями судей. В последнем выступлении Гасанов победил Фаридуна Одилова единогласным решением. Претендент занимает второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона АСА.

Результат боя Магомедов — Гасанов и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе АСА нашего сайта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Муслим Магомедов
Эльмар Гасанов
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Максименко может уехать в Европу после критики Дасаева, а Даку начинает мешать Угальде. Что происходит в «Спартаке»
Плющенко назвал себя человеком мира. И заявил, что продолжит жить в России с сыном, выступающим за Азербайджан
Кейн сделал новую заявку на «Золотой мяч». Но «Арсенал» спасся в Мюнхене
Популярное видео
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов: где смотреть трансляцию боя АСА

АСА 205 Магомедов — Гасанов: во сколько начнется турнир по смешанным единоборствам
Новости
RSS RSS
Все новости