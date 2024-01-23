Гончаров: «Большинство чемпионов Hardcore окажутся неконкурентны в ACA»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров сравнил чемпионов Hardcore FC с бойцам ACA.

«На подъеме находится ACA. Любой эксперт подтвердит. Качество картинки и контента повышается, идет ребрендинг, совершаются громкие анонсы, а по уровню бойцов ACA всегда был номером один. Сейчас прибавляют во всех других аспектах. Многие чемпионы Hardcore ММА окажутся неконкурентны в ACA. Кто-то будет конкурентен, а большинство — нет», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Действующими чемпионами ACA являются Евгений Гончаров, Муслим Магомедов, Магомедрасул Гасанов, Альберт Туменов, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Ислам Омаров, Олег Борисов и Курбан Гаджиев.