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Муслим Магомедов — Эльмар Гасанов: где смотреть трансляцию боя АСА

Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов проведут поединок на турнире ACA
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россияне Муслим Магомедов и Эльмар Гасанов сразятся в главном поединке турнира АСА 205 в пятницу, 17 июля. Бой состоится во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы (Казахстан), ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Следить за результатами боев турнира АСА 205 можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

Магомедов провел 16 боев в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В профессиональном рекорде Гасанова — 12 побед и 1 поражение.

АСА: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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