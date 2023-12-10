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Сегодня, 18:08

Брат Исмаилова рассказал о планах Магомеда провести бой с Токовым и Минеевым

Алина Савинова
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Тренер Рамазан Исмаилов рассказал о спортивных планах своего брата Магомеда на следующий год.

«Один из вариантов — бой в феврале-марте с Анатолием Токовым по правилам ММА. Есть бой с Владимиром Минеевым по правилам бокса после Рамадана. Хочу, чтобы он был в еще худшей форме, чем в бою с Иваном Штырковым, чтобы Магомед выиграл и все сказали: «Нужен третий бой по ММА». Выиграет Магомед эту встречу по ММА, и можно четвертый поединок провести. В итоге семь-восемь боев, чтобы превзойти противостояние Джейка Ламотты и Рэя Робинсона, проведших шесть встреч. Тимура Никулина мы отправляем в санаторий в отпуск. У нас планы посерьезнее», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний поединок Магомед Исмаилов провел в марте этого года против Ивана Штыркова в рамках турнира RCC Boxing. Тогда он одержал победу решением большинства судей.

В ММА на счету 37-летнего бойца 16 побед, 3 поражения и одна ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/brat-ismailova-rasskazal-o-planakh-magomeda-podratsya-s-tokovym-i-mineevym-313975/
Магомед Исмаилов
ММА
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