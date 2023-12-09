Претендент на титул чемпиона АСА Полпудников рассказал о выводах после неудачной весогонки перед ACA 154

Претендент на титул чемпиона АСА в полулегком весе Алексей Полпудников рассказал о выводах после неудачной весогонки перед боем с Абдул-Рахмном Дудаевым.

«После этой неудачи я стал работать с диетологом. Меня ведет отличный специалист, и думаю, что в этот раз все будет отлично. Почему не получилось? Все делал как раньше, но, возможно, я просто стал больше, повзрослел чуть-чуть. За последние три года я добавил четыре-пять килограммов хорошей мышечной массы, и поэтому сейчас мне сложнее вписаться в 66 кг», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

В марте 2023 года Алексей Полпудников победил Дудаева техническим нокаутом в пятом раунде на турнире АСА 154. Полпудников вышел в полуфинал Гран-при АСА в полулегком весе и подерется с Исламом Омаровым 24 декабря.