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Сегодня, 17:24

В ACA считают, что бойцы пользуются форматов гран-при в своих интересах

Руслан Минаев
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о формате «Гран-при». По словам руководителя, некоторые бойцы могли злоупотреблять правилами в своих интересах.

«Учитывая, что замен не может быть: «Лига никуда не денется, перенесут». Уже было ощущение, что так относятся к данному событию. Я уверен, что Муслим не предполагал, что его лишат пояса. Он, наверное, думал, что бой перенесут и все будет нормально. Но нет, ребята, мы не можем бесконечно в эти игры играть. Нам очень больно от того, что пришлось нарушить правила Гран-при, но мы удовлетворены тем, что мы разобрались максимально честно в сложившейся ситуации», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

8 декабря чемпион ACA Муслим Магомедов должен был провести поединок с Адланом Ибрагимовым, но перевесил лимит весовой категории на 5 кг и был лишен титула. Ибрагимов автоматически вышел в полуфинал гран-при и встретится с Леонардо Силвой.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
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