Бой Вагаев — Эссенгулов станет главным боем ACA 172 вместо Туменов — Тайгибов

Бой российского бойца Абубакара Вагаева против Эдила Эссенгулова из Кыргызстана станет главным событием турнира ACA 172 вместо боя Биберт Туменов — Курбан Гаджиев. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Ранее сообщалось, что Туменов попал в реанимацию и перенес операцию накануне своего поединка на турнире АСА 172.

На кону противостояния Вагаев — Эссенгулов будет путевка в финал «Гран-при» ACA в полусреднем весе.

Турнир ACA 172, приуроченный к 10-летию организации, пройдет в Москве 9 марта