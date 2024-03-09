9 марта в Москве во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 172. Он начнется в 15.15 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА в полуфинале Гран-при в полулегком весе должны были подраться россияне Биберт Туменов и Курбан Тайгибов, однако Туменов попал в реанимацию и перенес операцию. Сейчас 26-летний спортсмен находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Турнир АСА 172 посвящен десятилетию промоушена.

Вечер смешанных единоборств АСА 172 возглавит противостояние представителей полулегкого веса в полуфинале Гран-при: Эдил Эсенгулов — Абубакар Вагаев.

Канал «Матч Боец» покажет все поединки турнира АСА. Обладатели подписки на сервис АСА смогут увидеть все бои в прямом эфире на официальном сайте промоушена. Посмотреть бесплатно поединки АСА 172 можно будет на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru с 20.00 по московскому времени.

Полный кард турнира АСА 172 9 марта

Эдил Эсенгулов (16-4-0) — Абубакар Вагаев (22-4-0)

Кирилл Корнилов (15-1-1) — Адам Богатырев (9-3-0)

Леонардо Силва (21-6-0) — Адлан Ибрагимов (7-2-0)

Мехди Байдулаев (16-2-0) — Махарбек Каргинов (17-3-0)

Изначально на турнире АСА 172 должны были провести поединок Анатолий Токов и Магомед Исмаилов, но бой был перенесен на неопределенный срок из-за травмы Магомеда.

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