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9 марта, 14:00

АСА 172 Эсенгулов — Вагаев: смотреть трансляцию турнира и кард боев

Трансляция турнира АСА 172 на «Матч ТВ» начнется в 20.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Афиша турнира АСА 172.
Фото АСА

9 марта в Москве во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 172. Он начнется в 15.15 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА в полуфинале Гран-при в полулегком весе должны были подраться россияне Биберт Туменов и Курбан Тайгибов, однако Туменов попал в реанимацию и перенес операцию. Сейчас 26-летний спортсмен находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Турнир АСА 172 посвящен десятилетию промоушена.

Вечер смешанных единоборств АСА 172 возглавит противостояние представителей полулегкого веса в полуфинале Гран-при: Эдил Эсенгулов — Абубакар Вагаев.

Канал «Матч Боец» покажет все поединки турнира АСА. Обладатели подписки на сервис АСА смогут увидеть все бои в прямом эфире на официальном сайте промоушена. Посмотреть бесплатно поединки АСА 172 можно будет на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru с 20.00 по московскому времени.

Полный кард турнира АСА 172 9 марта

  • Эдил Эсенгулов (16-4-0) — Абубакар Вагаев (22-4-0)
  • Кирилл Корнилов (15-1-1) — Адам Богатырев (9-3-0)
  • Леонардо Силва (21-6-0) — Адлан Ибрагимов (7-2-0)
  • Мехди Байдулаев (16-2-0) — Махарбек Каргинов (17-3-0)

Изначально на турнире АСА 172 должны были провести поединок Анатолий Токов и Магомед Исмаилов, но бой был перенесен на неопределенный срок из-за травмы Магомеда.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Биберт Туменов
Курбан Тайгибов
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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