Боец ММА Туменов попал в реанимацию перед поединком на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Биберт Туменов попал в реанимацию и перенес операцию накануне своего поединка на турнире АСА 172.

Туменов находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии. Для нас сейчас важно понять, что с его здоровьем. Потом уже обсуждать его дальнейшее участие в Гран-при», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.

Бой между Туменовым и Курбаном Тайгибовым должен был пройти сегодня, 9 марта, в Москве.