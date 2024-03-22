Богатырев: «Бой со мной — фиаско со стороны Емельяненко»

Российский боец ММА Адам Богатырев отреагировал на слова Александра Емельяненко, выразившего желание отобрать титул чемпиона ACА у Евгения Гончарова.

«Разница в возрасте между Женей и Саней всего в четыре года. Когда Емельяненко выступал, Гончаров понятия не имел о единоборствах. На сегодняшний день их противостояние из области фантастики. У лиги ACA есть право организовать такой бой. Если Александр победит Евгения и заберет чемпионский пояс, ему придется встретится со мной, и это будут самые легкие деньги в моей карьере. Бой со мной — фиаско со стороны Емельяненко», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Александр Емельяненко не проводил официальных боев с ноября 2021 года. Два его последних поединка завершились поражениями от средневесов Магомеда Исмаилова и Марсио Сантоса. Всего в активе Емельяненко 28 побед и десять поражений.

Гончаров является бывшим чемпионом WFCA и действующим чемпионом ACA. На его счету 21 победа и три поражения.