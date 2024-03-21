Боец Гончаров назвал себя самым сильным человеком в России

Действующий чемпион ACA в тяжелой весовой категории Евгений Гончаров назвал себя самым сильным человеком в России. Он также навал лигу АСА сильнейшей организацией.

«Евгений Гончаров — самый сильный человек в России. В ACA самая серьезная конкуренция. Матчмейкеры лиги ставят бои так, чтобы они были максимально конкурентными. Проходных боев я не помню. Только если это замена. Все остальное — кость в кость. Сами посудите, какой у меня уровень. Какой-то уровень у меня есть. К нам из UFC приходили Карлос Фелипе и Рафаэль Пессоа. Там неплохо дрались. А что здесь показали? Сейчас Тони Джонсон Карлоса нокаутирует. Пессоа здесь не почувствовали», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Гончаров является бывшим чемпионом WFCA и действующим чемпионом ACA. На его счету в смешанных единоборствах 21 победа и три поражения.