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23 марта, 06:11

Вахаев: «Александр Емельяненко для Гончарова не соперник. Нулевой соперник»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Мухумат Вахаев прокомментировал желание Александра Емельяненко отобрать титул чемпиона ACA у Евгения Гончарова.

«Александр Емельяненко первым начал оскорблять Евгения Гончарова. Что еще остается делать Алекандру? Он для Гончарова не соперник. Нулевой соперник. Это будет не интересно лиги. Я сильно удивлюсь, если ACA проявит интерес. Гончарову надо вести себя чуть смиреннее и не отвечать Емельяненко. В этом нет смысла. Если сам Евгений считает, что он потерял силы, которые были два-три года назад, и нуждается в деньгах, я могу его понять. Пожалуйста, не вопрос. Но если он не потерял свои силы, Евгению нужно равняться на нас — бойцов ACA, а не на еле ходящего Емельяненко», — цитирует MMA.Metaratings.ru Вахаева.

Последний раз 42-летний Александр Емельяненко проводил официальный бой в ноябре 2021 года. Всего на его счету 28 побед и 10 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhaev-goncharovu-nado-ravnyatsya-na-boicov-aca-a-ne-na-ele-khodyashego-emelyanenko-346204/
Александр Емельяненко
Евгений Гончаров
Мухумат Вахаев
ММА
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