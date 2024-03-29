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29 марта, 19:30

АСА 173: началась прямая трансляция боев турнира

В главном бою турнира АСА 173 подерутся Фролов и Янковский
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Артем Фролов.
Артем Фролов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На канале «Матч Боец» началась видеотрансляция предварительного карда турнира АСА 173. В главном поединке вечера ММА подерутся представители средней весовой категории — россиянин Артем Фролов и Владислав Янковский.

Турнир АСА 173 проходит в Минске (Белоруссия). Посмотреть бои основного карда вечера ММА можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало в 20.30 по московскому времени.

Все поединки АСА 173 доступны для просмотра на официальном сайте АСА. Следите за ключевыми событиями турнира в Минске в матч-центре «СЭ».

Полный кард АСА 173

Основной кард

Артем Фролов — Владислав Янковский

Тони Джонсон — Карлос Фелипе

Руслан Колодко — Элиас Сильверио

Михаил Дорошенко — Денис Магер

Денис Смолдарев — Араш Садеги

Прелимы

Владислав Мишкевич — Отабек Тахиров

Руслан Габараев — Сергей Стародуб

Виктор Азатян — Витезслав Райнох

Важа Циптаури — Майкон Силван

Владислав Новитский — Исса Салем

Холмурод Нурматов — Мхитар Барсегян

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

ММА
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Фролов — Янковский: началась прямая трансляция боя АСА 173
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