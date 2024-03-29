АСА 173: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира 29 марта

29 марта в Минске (Белоруссия) пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 173 на территории спортивного комплекса «Минск-Арена». В главном событии вечера ММА проведут поединок средневесы: Артем Фролов из России и Владислав Янковский из Белоруссии.

В соглавном противостоянии подерутся тяжеловесы Тони Джонсон и Карлос Фелипе.

Турнир начнется в 18.55 по московскому времени. В прямом эфире видеотрансляцию АСА 173 покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» с 20.30 мск. Поединки вечера ММА 29 марта также можно будет посмотреть на официальном сайте АСА.

Следить за ключевыми событиями поединков АСА 173 в Минске можно будет в матч-центре «СЭ».

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