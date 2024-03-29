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29 марта, 22:45

Фролов — Янковский: началась прямая трансляция боя АСА 173

Бой Фролов — Янковский на АСА 173 начнется около 23.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Артем Фролов.
Артем Фролов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Началась видеотрансляция главного боя турнира АСА 173 между средневесами Артемом Фроловым и Владиславом Янковским. Посмотреть бесплатно и в прямом эфире можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на сайте matchtv.ru.

Следите за ключевыми событиями боев вечера смешанных единоборств в Минске с помощью матч-центра «СЭ». На официальном сайте АСА (Absolute Championship Akhmat) также проходит видеотрансляция поединка Фролов — Янковский.

На счету 32-летнего российского бойца Фролова в смешанных единоборствах — 18 побед и шесть поражений. У белоруса Янковского в ММА — 10 побед и два поражения.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

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