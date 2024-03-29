Началась видеотрансляция главного боя турнира АСА 173 между средневесами Артемом Фроловым и Владиславом Янковским. Посмотреть бесплатно и в прямом эфире можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на сайте matchtv.ru.

Следите за ключевыми событиями боев вечера смешанных единоборств в Минске с помощью матч-центра «СЭ». На официальном сайте АСА (Absolute Championship Akhmat) также проходит видеотрансляция поединка Фролов — Янковский.

На счету 32-летнего российского бойца Фролова в смешанных единоборствах — 18 побед и шесть поражений. У белоруса Янковского в ММА — 10 побед и два поражения.

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