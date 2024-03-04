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4 марта, 12:00

Токов — Исмаилов: дата боя и где смотреть трансляцию в прямом эфире

Бой Анатолий Токов — Магомед Исмаилов был перенесен
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анатолий Токов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) должен был провести поединок с Анатолием Токовым (29-3) на турнире АСА 172, приуроченном к десятилетию лиги, который пройдет 9 марта в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Винер. Однако бой будет перенесен. Об этом сообщил основатель ACA Майрбек Хасиев.

Причиной стала травма, полученная Исмаиловым во время подготовки. Хасиев заявил, что ACA сделает все, чтобы провести этот бой в этом году. «СЭ» проведет проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Исмаилов — Токов.

37-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. Он известен по выступлениях в таких организациях, как ACA, Fight Nights, M-1 Global, Kunlun Fight. На его счету 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА.

33-летний Токов — ученик Федора Емельяненко, чемпион России по рукопашному бою, серебряный призер Кубка мира по боевому самбо. Боец выступал в М-1, ACB, Fight Nights Global. В 2017 году Анатолий подписал контракт с Bellator.

Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года на турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.

Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
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