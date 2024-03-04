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4 марта, 14:48

Сарнавский — о поединке Исмаилова и Токова: «Хищник против камня»

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Чемпион AMC Fight Nights Александр Сарнавский поделился ожиданиями от боя между Анатолием Токовым и Магомедом Исмаиловым.

«Не хочу отдавать кому-то предпочтение. Хочу, чтобы они показали то, что рассчитывают увидеть люди, — красивый поединок, о котором бы еще долго говорили. По Толе видно, что он камень. Магомед — «Лысый хищник». Хищник против камня», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

Магомед Исмаилов (18-3) проведет поединок с Анатолием Токовым (29-3) в турнире АСА 172, приуроченном к десятилетию лиги, который пройдет 9 марта в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Винер.

Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года в турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Сарнавский
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
ММА
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