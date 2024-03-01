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1 марта, 16:11

Олег Борисов проведет защиту титула чемпиона ACA 19 апреля в Санкт-Петербурге

Виктория Кравченко
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Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов проведет защиту чемпионского титула 19 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«В главном бою на ACA 174 он встретится с претендентом Павлом Витруком. Для Борисова это первая защита пояса, обладателем которого он стал в марте 2023 года, отобрав его у Рустама Керимова. В январе из-за травмы Борисов выбыл из полуфинала Гран-при. Сейчас полностью восстановился и приступил к подготовке», — сказал Яценко.

В активе 39-летнего Борисова 26 побед, 6 поражений, 1 ничья. У 32-летнего Витрука — 18 побед, 6 поражений, 1 ничья.

Алексей Яценко
Олег Борисов
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