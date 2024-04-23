Смену поколений заказывали?

В Красноярске завершилось Fonbet первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

На протяжении трех дней юниоры и юниорки боролись не только за медали, но и за право заявить о своих амбициях попасть во взрослую сборную страны.

Главный старт сезона в этой возрастной группе — один из наиболее интересных во внутреннем календаре. Именно на нем болельщики могут познакомиться с будущими звездами отечественного «гибкого пути».

Например, в прошлом году в Екатеринбурге де-факто путевку на международную арену получили Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Глафира Борисова, Элис Старцева. И это далеко не полный список вчерашних юниоров, которые сегодня уже завоевывают награды «Мирового тура», а кто-то даже имеет шансы этим летом отправиться на Олимпиаду.

С 19 по 21 апреля во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина — сибирской Мекке единоборств — также собрались дзюдоисты, стоящие на пороге первой сборной и готовые в обозримом будущем заменить долгожителей отечественного «гибкого пути».

Один из них — Владимир Ульянов, выступающий в весе до 60 кг. В прошлом году он боролся за бронзу чемпионата России, а также завоевывал серебро Кубка страны и золото первенства среди спортсменов до 21 года. В Красноярске Владимир настойчиво постучался в двери Академии единоборств, где проводит сборы национальная команда, продемонстрировав зрелое, осмысленное и яркое дзюдо.

«Тренеры Уральского федерального округа заслуживают отдельных благодарностей: они помогли Ульянову вырасти технически и показывать более зрелищную борьбу, нежели в минувшем сезоне», — отметил старший тренер юниорской команды Камиль Магомедов.

Несмотря на отсутствие международных стартов, вдвойне приятно, что мужская команда не остается без достойного резерва, способного не только помочь спаррингом — тренерский штаб регулярно привлекает спортсменов этой возрастной группы к занятиям в Академии единоборств, и в случае чего они способны достойно заменить лидеров на том или ином турнире.

Можно смело сказать, что теперь основное внимание поклонников «гибкого пути» будет приковано к обладателям медалей красноярской чеканки. Помимо уже упомянутого Ульянова, это Левон Тумасянц (до 66 кг), Сайхан Шабиханов (до 73 кг), Абдул-Керим Тасуев (до 81 кг), Дамир Айсин (до 90 кг), Адам Сангариев (до 100 кг) и Ахмед Магомадов (свыше 100 кг). Не исключено, что кто-то из них совсем скоро блеснет на состязаниях мирового масштаба.

Не менее радужными видятся перспективы юниорок, ставших медалистками состязаний в Красноярске. Марина Воробьева (до 48 кг) несколько лет подряд была в шаге от пьедестала первенства до 23 лет, имея при этом в коллекции награду планетарного юниорского форума и пусть не самый удачный, но все же опыт выступления на этапах «Мирового тура».

Возможно, этот успех придаст ей уверенности. Впрочем, как и чемпионке России, обладательнице Кубка страны Марии Ивановой: «Эта победа — начало соревновательного пути в этом году. Задача — отобраться на Игры БРИКС в Казани и проявить себя».

Не менее ярко выступили на Fonbet первенстве России до 23 лет Дарья Захарова (до 52 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Виктория Карсанова (до 63 кг), Ева Огнивова (до 70 кг) и Валерия Соловей (до 78 кг). К слову, хозяйка татами Соловей и «уралочка» Огнивова благодаря победе в Красноярске собрали золотые медали всех первенств страны. Девушки также успели блеснуть на II Играх стран СНГ и в случае участия в чемпионате России определенно будут входить в число фаворитов.

«Буду настраиваться на чемпионат страны, — сказала Валерия. — Но соперницы там куда опытнее, так что хорошо бы для начала попасть в тройку. В ближайших планах — доказать тренерам сборной, что я достойна представлять страну на первенстве мира».

Отправиться на планетарный форум рассчитывает и Огнивова, в этом сезоне успевшая отпраздновать победу и на этапе «Российского профессионального тура» среди юниорок в Казани: «Следующая логичная цель — чемпионат России. Но в этом году настраиваюсь на первенство мира и все силы, ресурсы направляю именно на подготовку к нему».

Савва Тимофеев