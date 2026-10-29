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Дзюдоист Абуладзе стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в ОАЭ

Дзюдоист Абуладзе стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в ОАЭ

Сергей Ярошенко

Российский дзюдоист Яго Абуладзе стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в Абу-Даби (ОАЭ).

В финальной схватке в весовой категории до 66 кг чемпион мира 2021 года уступил представителю Бахрейна Сухробу Бокиеву.

Еще одну медаль сборной России принесла Марина Воробьева, выступающая в весовой категории до 48 кг. В поединке за бронзу россиянка победила француженку Мелани Легу-Клеман.

Турнир «Большого шлема» в Абу-Даби завершится 31 октября.

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