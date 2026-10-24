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Дзюдо

Андони — о выступлении на ЧМ с флагом и гимном РФ: «Эмоции все еще как в первый раз»

Евгений Козинов
Корреспондент

Серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Егор Андони в интервью «Известиям» рассказал, что чувствует после завоевания медали и выступления с российским флагом и гимном.

— Что испытали после того, как завоевали серебро в командном турнире?

— Наверное, я еще не до конца ощутил все эмоции от этого достижения. И, скорее всего, по-настоящему оценю значение этой медали уже после завершения спортивной карьеры. Но я очень рад, что выиграл ее. Потому что это реальный показатель того, что правильно делаю свою работу. То, что я вообще попал на чемпионат мира, уже большой успех. А медаль в командном соревновании — это просто супер!

— Как повлияло на вас то, что дзюдоисты впервые за пять лет приехали на мировое первенство под своими флагом и гимном?

— Честно говоря, это очень важно. Мы и на других соревнованиях под флагом и с гимном выступаем меньше года. Поэтому эмоции все еще как в первый раз. Всегда приятно выступать под своим флагом и слышать свой гимн. На прошедшем чемпионате мира в Баку нам удалось это почувствовать, когда Инал Тасоев завоевал золото. Такие моменты мотивируют побеждать и добиваться того, чтобы наш гимн звучал как можно чаще.

Источник: «Известия»
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