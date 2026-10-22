Глава Федерации дзюдо Лихтенштейна Иван Кауфманн — об отстранении россиян: «Это просто позор»

Президент Федерации дзюдо Лихтенштейна Иван Кауфманн на форуме «Россия — спортивная держава» раскритиковал ограничения в отношении российских спортсменов и призвал обеспечить равный доступ к международным соревнованиям.

«Доступ к международным соревнованиям должен быть равным для всех, потому что политике нет места в спорте. Политика — сложная вещь, и конфликты между странами приводят к страданиям. Эти реалии нельзя игнорировать. Справедливость должна быть для всех. Это не должно зависеть от гражданства. Решения должны приниматься исходя из правил, а не из принципа коллективного обвинения. Мы должны защищать независимость и справедливость спорта. Если мы отнимаем у спортсмена флаг, не позволяем слушать гимн страны, то о каком уважении можно говорить?

Нужно указывать на неприемлемое поведение. Наша ответственность — защищать ценности спорта. Представьте спортсмена на татами, который видит спортсмена из вражеской страны. Он видит врага или человека? Ведь тот точно так же боролся за право выйти на татами. Любое решение и любое слово могут оказать влияние на будущее поколение. Мы можем улучшить мир, нужно помнить о нашей миссии. Мы воспитываем не только лучших спортсменов, мы пытаемся воспитать хороших людей.

Люди должны гордиться своей страной и уважать другие страны. Нам нужно показать правильный пример. В ходе своей карьеры я никогда не сталкивался с дискриминацией россиян, их, наоборот, все уважали за технику и дисциплину. Но когда я стал официальным лицом, то наблюдал запреты на участие российских спортсменов. Использовались сфабрикованные данные, которые не давали оснований для таких решений. Я видел униженных людей, которые были без флага и гимна. Это просто позор.

Последние годы показывают, что стремление к миру не помогает сократить количество атак. России нужно будет более активно отвечать на это. Российский спорт до сих пор придерживается подхода Иисуса Христа: если вас ударили по одной щеке, подставьте другую. Но эти времена должны закончиться», — сказал Кауфманн.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях.

С 2023 года некоторые федерации начали постепенно возвращать россиян на международную арену — при этом атлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

В июле 2026 года МОК выступил с новой рекомендацией — на этот раз о снятии ограничений на участие российских спортсменов в международных турнирах.

На чемпионате мира по дзюдо-2026 в Баку россияне выступали с флагом и гимном.

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