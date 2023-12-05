Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 18:45

Московский татами собрал лучших

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Континентальная лига дзюдо.
Фото Федерация дзюдо России
В столице завершились соревнования среди мужских команд Континентальная лига дзюдо.

На татами Международного центра самбо вышли лучшие клубы России, среди которых призеры прошлогоднего чемпионата страны, а также атлеты из Таджикистана.

Финал получился по-настоящему увлекательным. И долгожданным, поскольку борьба за титул стартовала еще весной: в рамках двух групповых этапов, состоявшихся в апреле и мае, путевки в решающую стадию разыгрывали 24 коллектива. И только восемь сильнейших пробились в плей-офф.

2 декабря в битве за награды и солидный призовой фонд в размере шести миллионов рублей сошлись «Ахмат» (Грозный), «Родина» и «Урал-Западная Сибирь» (оба — Екатеринбург), «Локомотив» (Нальчик), «Динамо» (Уфа), «СОРБИС» (Москва), «Турбостроитель» (Санкт-Петербург) и «Ходжи Шариф» (Душанбе).

«Число команд, желающих выступать в лиге, стремительно растет, — рассказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. — По моему мнению, именно за подобным форматом соревнований будущее. В спорте многое меняется, у различных организаций появляются новые приоритеты, они начинают уделять внимание развитию физической культуры и создают собственные клубы».

Ректор ВГУЮ Ольга Александрова и&nbsp;президент ФДР Сергей Соловейчик. Дзюдо приходит в институты

Высокий интерес к турниру проявили и российские спортсмены-олимпийцы. С трибуны за происходящим с интересом наблюдали чемпион Игр Владимир Невзоров, призеры Тамерлан Тменов, Александр Михайлин и Дмитрий Носов, обладатель золота в гандболе Андрей Лавров, плавании — Александр Попов, борьбе — Роман Власов и Сослан Рамонов.

«ФДР нашла замечательный формат соревнований: они зрелищные, яркие и динамичные, — поделился впечатлениями Власов. — Командный турнир ощущается совсем иначе, в нем действует принцип «один за всех и все за одного». Сегодня, когда у наших спортсменов не так много возможностей участвовать в международных стартах, это позволяет им расти, повышать уровень».

Страсти и эмоции у представителей клубов, а также многочисленных болельщиков, до отказа заполнивших трибуны, зашкаливали. Борьба на татами шла буквально «кость в кость», и судьба путевки в следующий круг из раза в раз решалась в заключительной пятой встрече. В итоге место на третьей ступени пьедестала поделили «Локомотив» и «СОРБИС», уступившие в полуфиналах «Ахмату» и «Уралу-Западной Сибири» соответственно.

Ирина Зуева (в&nbsp;белом) в&nbsp;финале категории 57&nbsp;кг обыграла Любовь Тимофейчеву. Столица Кузбасса увидела супердзюдо

Спорт спортом, но обойти стороной церемонию открытия, которую подготовили для болельщиков Федерации дзюдо России и Москвы, будет неправильно: живая музыка в исполнении симфонического оркестра, световое шоу, воздушные гимнасты и танцоры устроили увлекательное представление, посвященное «гибкому пути».

Первым в истории победителем Континентальной лиги стал «Ахмат», а исход битвы за титул решило противостояние двух действующих чемпионов России, но в разных весах — Валерия Ендовицкого из «Урала-Западной Сибири» и грозненца Ахмеда Магомадова. В упорной борьбе Магомадову удалось заработать «ваза-ари» и удержать оценку до команды «соро-мадэ».

«Последним выходить на татами сложно, но поддержка ребят придала сил: все давали советы, говорили, как стоит действовать, — сказал Магомадов. — Весь день ужасно себя чувствовал. Поэтому вдвойне рад, что смог справиться с сильным оппонентом. Это огромная радость».

С&nbsp;7 по&nbsp;14&nbsp;октября на&nbsp;федеральной территории собралось более 400 поклонников &laquo;гибкого пути&raquo;. Из любителей — в профессионалы

Приятным завершением соревнований стало вручение солидных индивидуальных денежных премий в размере 300 тысяч рублей: Турпал Тепкаев из «Ахмата» стал обладателем награды от компании Fonbet в номинации «Герой дня», а Денис Коротаев из «Динамо» получил аналогичный приз в номинации «Иппон дня». Дмитрий Якушев признан «королем партера» по мнению компании «СОРБИС».

Также президент ФДР вручил благодарственную грамоту «За профессионализм, плодотворное сотрудничество и вклад в развитие российского дзюдо» генеральному директору компании Fonbet Сергею Анохину, который не только посетил финал лиги, но и принял участие в награждении победителей и призеров.

Савва Тимофеев

Дмитрий Носов
Тамерлан Тменов
Дзюдо
0
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюдо приходит в институты

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости