Московский татами собрал лучших

В столице завершились соревнования среди мужских команд Континентальная лига дзюдо.

На татами Международного центра самбо вышли лучшие клубы России, среди которых призеры прошлогоднего чемпионата страны, а также атлеты из Таджикистана.

Финал получился по-настоящему увлекательным. И долгожданным, поскольку борьба за титул стартовала еще весной: в рамках двух групповых этапов, состоявшихся в апреле и мае, путевки в решающую стадию разыгрывали 24 коллектива. И только восемь сильнейших пробились в плей-офф.

2 декабря в битве за награды и солидный призовой фонд в размере шести миллионов рублей сошлись «Ахмат» (Грозный), «Родина» и «Урал-Западная Сибирь» (оба — Екатеринбург), «Локомотив» (Нальчик), «Динамо» (Уфа), «СОРБИС» (Москва), «Турбостроитель» (Санкт-Петербург) и «Ходжи Шариф» (Душанбе).

«Число команд, желающих выступать в лиге, стремительно растет, — рассказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. — По моему мнению, именно за подобным форматом соревнований будущее. В спорте многое меняется, у различных организаций появляются новые приоритеты, они начинают уделять внимание развитию физической культуры и создают собственные клубы».

Высокий интерес к турниру проявили и российские спортсмены-олимпийцы. С трибуны за происходящим с интересом наблюдали чемпион Игр Владимир Невзоров, призеры Тамерлан Тменов, Александр Михайлин и Дмитрий Носов, обладатель золота в гандболе Андрей Лавров, плавании — Александр Попов, борьбе — Роман Власов и Сослан Рамонов.

«ФДР нашла замечательный формат соревнований: они зрелищные, яркие и динамичные, — поделился впечатлениями Власов. — Командный турнир ощущается совсем иначе, в нем действует принцип «один за всех и все за одного». Сегодня, когда у наших спортсменов не так много возможностей участвовать в международных стартах, это позволяет им расти, повышать уровень».

Страсти и эмоции у представителей клубов, а также многочисленных болельщиков, до отказа заполнивших трибуны, зашкаливали. Борьба на татами шла буквально «кость в кость», и судьба путевки в следующий круг из раза в раз решалась в заключительной пятой встрече. В итоге место на третьей ступени пьедестала поделили «Локомотив» и «СОРБИС», уступившие в полуфиналах «Ахмату» и «Уралу-Западной Сибири» соответственно.

Спорт спортом, но обойти стороной церемонию открытия, которую подготовили для болельщиков Федерации дзюдо России и Москвы, будет неправильно: живая музыка в исполнении симфонического оркестра, световое шоу, воздушные гимнасты и танцоры устроили увлекательное представление, посвященное «гибкому пути».

Первым в истории победителем Континентальной лиги стал «Ахмат», а исход битвы за титул решило противостояние двух действующих чемпионов России, но в разных весах — Валерия Ендовицкого из «Урала-Западной Сибири» и грозненца Ахмеда Магомадова. В упорной борьбе Магомадову удалось заработать «ваза-ари» и удержать оценку до команды «соро-мадэ».

«Последним выходить на татами сложно, но поддержка ребят придала сил: все давали советы, говорили, как стоит действовать, — сказал Магомадов. — Весь день ужасно себя чувствовал. Поэтому вдвойне рад, что смог справиться с сильным оппонентом. Это огромная радость».

Приятным завершением соревнований стало вручение солидных индивидуальных денежных премий в размере 300 тысяч рублей: Турпал Тепкаев из «Ахмата» стал обладателем награды от компании Fonbet в номинации «Герой дня», а Денис Коротаев из «Динамо» получил аналогичный приз в номинации «Иппон дня». Дмитрий Якушев признан «королем партера» по мнению компании «СОРБИС».

Также президент ФДР вручил благодарственную грамоту «За профессионализм, плодотворное сотрудничество и вклад в развитие российского дзюдо» генеральному директору компании Fonbet Сергею Анохину, который не только посетил финал лиги, но и принял участие в награждении победителей и призеров.

Савва Тимофеев