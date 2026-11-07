Сборная России впервые за семь лет выиграла командный чемпионат Европы по дзюдо

Российские дзюдоисты выиграли командный чемпионат Европы, победив в финале сборную Грузии.

Для сборной России это вторая победа в истории турнира: впервые российские спортсмены становились лучшими в 2019 году.

Командный чемпионат Европы проводится ежегодно. Первый турнир состоялся в 2018 году в Екатеринбурге, где россияне взяли бронзу — тот же результат был и в 2021-м. В 2022 году российских атлетов отстранили от международных соревнований; после этого на командном чемпионате Европы отечественные дзюдоисты выступали лишь в 2025-м, вновь завоевав бронзовые медали.