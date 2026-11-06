Сильнейшие дзюдоисты России и мира сразятся за 10 миллионов рублей

7 ноября в Москве уже в четвертый раз пройдет Большой финал FONBET Континентальной лиги дзюдо. Десять мужских и восемь женских команд поспорят за призовой фонд в 10 миллионов 540 тысяч рублей. Зрителей, пришедших в Международный центр самбо в Лужниках, ждут увлекательная борьба в формате «стенка на стенку», звезды мирового уровня и яркая развлекательная программа с хедлайнером — певицей Bearwolf.

В этом году формат Континентальной лиги дзюдо претерпел изменения — лучшие команды по итогам прошлого сезона автоматически получили право выступить в Большом финале. А это уже гарантирует борьбу с участием дзюдоистов элитного уровня. Вспомнить только прошлогодний итоговый турнир года: за главный приз боролись клубы, в составе которых были обладатели наград Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, призеры «Больших шлемов» — Тамерлан Башаев, Тимур Арбузов, Арман Адамян, Мурад Чопанов, Валерий Ендовицкий, Ирина Зуева, Наталья Елкина и многие другие известные спортсмены.

Присутствие в составе столь именитых дзюдоистов однозначно превращает в фаворитов любую команду. И это значит, что сильнейшие клубы Континентальной лиги дзюдо-2025 будут основными претендентами на призовые места и в нынешнем году. В их составах — звезды мирового дзюдо. За «Турбостроитель» из Санкт-Петербурга заявлен чемпион мира Арман Адамян, за «Локомотив» из Кабардино-Балкарии выступят медалисты чемпионатов мира россиянин Нияз Билалов и азербайджанец Зелим Цкаев. Также среди прошлогодних лауреатов — «Урал — Западная Сибирь» из Свердловской области, за который в нынешнем году заявлены олимпийские чемпионы из Азербайджана Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, а также «Ахмат» (Чеченская Республика).

Те команды, которые квалифицировались в Большой финал через региональные дивизионы, вовсе не планируют быть статистами. Так, челябинский «Конар» уже в отборочном турнире в Тюмени выступал с «легионерами» из Таджикистана — призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира Сомоном Махмадбековым и Обидом Джебовым. Клуб «Придонье Топ Тим» (Волгоградская область) к Большому финалу усилился медалистом чемпионата мира нынешнего года Омаром Раджабли из Азербайджана. В составе команды «Динамо-Уфа» из столицы Башкортостана — призеры «Больших шлемов» Давид Карапетян и Егор Сухопаров.

Также в мужских соревнованиях Большого финала выступят команды «Ставрополь-1», Майкопская школа дзюдо и петербургский «Турбостроитель-1».

В «Женской лиге дзюдо» лучшими по итогам сезона-2025 стали «Конар» (Челябинская область), «Урал — Западная Сибирь» и «Родина» из Свердловской области, а также петербургский «Турбостроитель». В Большом финале к ним добавятся волгоградский «Придонье Топ Тим», команда Федерации дзюдо Московской области, питерский «Турбостроитель-1» и «Мехмаш» (Тульская область).

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