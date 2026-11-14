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В Махачкале задержали подозреваемого в убийстве самбиста Давудова

Алина Савинова

Подозреваемый в убийстве самбиста Вацилова Давудова в Махачкале задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана.

Отмечается, что задержанным является 23-летний местный житель.

В субботу, 14 ноября, стало известно, что Давудов скончался от полученного огнестрельного ранения. Трагедия произошла возле банкетного зала «Маракеш» в Махачкале. Очевидцы попытались самостоятельно доставить спортсмена в больницу, однако самбист скончался по дороге.

Давудову был 31 год. Он является обладателем Кубка Европы по дзюдо 2016 года и бронзовым призером чемпионата России по самбо 2023-го.

Вацилов Даудов. Призер чемпионата России по самбо застрелен в Махачкале. Вацилову Давудову был 31 год

Источник: РИА Новости
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