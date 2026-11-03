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Сборная России назвала состав на командный чемпионат Европы по дзюдо

Никита Давыдов

Валерий Ендовицкий и Элис Старцева включены в состав сборной России на командный чемпионат Европы по дзюдо в Белграде (Сербия), следует из заявки на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

Всего в российскую команду вошли 12 спортсменов. Помимо Ендовицкого (свыше 90 кг), в мужской состав включены Шамиль Зилфикаров и Буян-Херел Санаа (оба — до 73 кг), Тимур Арбузов и Егор Андони (оба — до 90 кг), Денис Батчаев (свыше 90 кг).

В женскую команду вошли Ирина Зуева и Ольга Мухина (обе — до 57 кг), Тамара Лищенко и Камила Бадурова (обе — до 70 кг), Дарья Речкалова и Старцева (обе — свыше 70 кг).

На чемпионате Европы выступят 13 сборных. Россияне примут участие в турнире с национальной символикой.

Командный чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Белграде 7 ноября.

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Дзюдо
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