Команда Фрязино стала победителем Всероссийского гранд-финала «Битвы городов»

Дзюдоисты из подмосковного Фрязино одержали победу во Всероссийском гранд-финале «Битвы городов» — международного проекта Федерации дзюдо России и благотворительной программы «Колыбель Отечества» при поддержке генерального спонсора FONBET.

Турнир проходил в московском Международном центре самбо с 8 по 10 ноября. В нем участвовали восемь команд спортсменов в возрасте до 18 лет, ставшие победителями легионов — соревнований, прошедших во всех федеральных округах России.

В группе А соперничали дзюдоисты из Фрязино, Назрани, Перми и коллектив «Ленинград» из Санкт-Петербурга. Подмосковные спортсмены заняли первое место, победив соперников из Ингушетии со счетом 13:9, петербуржцев — со счетом 13:3, а пермяков — 13:7. Также в полуфинал из этой группы вышла команда Назрани, взявшая верх над «Ленинградом» и Пермью — 13:9 и 13:5 соответственно. Коллектив из Северной столицы с одной победой над пермяками (13:6) занял в квартете третье место.

В группе Б очевидное преимущество над конкурентами имели команды Краснодара и Нальчика, которые и вышли в полуфинал. Кубанцы взяли верх над коллективами из Уфы и Челябинска со счетом 13:5 и 13:9 соответственно, а дзюдоисты из Кабардино-Балкарии победили этих же соперников со счетом 13:2 и 13:6. Противостояние за первое место в группе сложилось драматичное — победитель определился только в последней схватке. Со счетом 13:12 победу праздновали краснодарцы.

Полуфиналы также выдались упорными. Фрязинцы со счетом 13:9 победили соперников из Нальчика, а команда из Назрани одолела краснодарцев с перевесом в два балла — 13:11. Решающая встреча осталась за подмосковными дзюдоистами — 13:9. В противостоянии за бронзовые награды коллектив из Нальчика взял реванш у краснодарских дзюдоистов за поражение на групповом этапе — 13:7.

Общий призовой фонд Всероссийского гранд-финала «Битвы городов» составил 42 миллиона рублей. На групповой стадии за каждую победу команда получала 1 миллион, за поражение — полмиллиона. Победители полуфинальных встреч добавили в свою копилку по 2 миллиона, а проигравшие — по 1 миллиону. Наконец, триумфаторы встречи за золотые медали получили еще 8 миллионов, а обладатели серебра — 4 миллиона. Бронзовые призеры также выиграли еще 4 миллиона рублей, а команда, занявшая четвертое место, — 2 миллиона.

Завершится нынешний сезон «Битвы городов» Международным суперфиналом, который пройдет в Москве 3-17 декабря. В нем примут участие 16 лучших российских команд по итогам турниров в легионах, победители стыковых встреч, а также восемь специально приглашенных коллективов из-за рубежа. В их числе дзюдоисты из США, Франции, Италии, Бразилии и других стран.